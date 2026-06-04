Arrestato prof della scuola militare Teuliè le violenze sessuali su 7 allievi | il ricatto e le molestie per non farsi bocciare alla Maturità

Un insegnante di italiano della scuola militare «Teuliè» di Milano è stato arrestato. Le accuse riguardano sette studenti, ai quali avrebbe rivolto minacce e molestie sessuali per impedirgli di essere bocciati alla Maturità. L’uomo è accusato di concussione e violenza sessuale. L’indagine è partita dopo le denunce di alcuni studenti e si sta concentrando sulle modalità di approccio e sui ricatti messi in atto dall’insegnante.

È stato arrestato un docente di italiano della scuola militare «Teuliè» di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l’uomo è accusato di concussione e violenza sessuale ai danni di sette allievi dell’istituto. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono partite dalla denuncia di uno studente e coordinate dai pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, entrambe del pool specializzato nei reati sessuali. Come agiva il professore sugli studenti della Teuliè. Il professore, milanese di 48 anni, avrebbe messo in atto una sistematica pressione psicologica sugli studenti a partire dall’ottobre 2024, tra umiliazioni, sopraffazioni e manipolazioni continue, allo scopo di costringerli a subire le sue attenzioni sessuali. 🔗 Leggi su Open.online

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