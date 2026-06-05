Durante un incontro con i media, Gianluca Festa ha commentato con ironia e sarcasmo, riferendosi alla Giunta Pizza, dicendo che sarà più ballerina che balneare. Festa ha partecipato alla conferenza insieme ai giovani della lista di supporto alle ultime elezioni amministrative. Le sue parole sono state rivolte a commentare il ruolo e le caratteristiche della nuova amministrazione senza entrare in dettagli specifici. Nessuna dichiarazione ufficiale o spiegazione è stata fornita riguardo alle sue affermazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Ironia e sarcasmo nelle parole di Gianluca Festa durante l’incontro con la stampa promosso insieme ai giovani della lista Enjoy, una delle compagini che lo hanno sostenuto alle recenti elezioni amministrative. L’ex sindaco, sconfitto nella corsa a Palazzo di Città dal candidato del campo largo Nello Pizza, è tornato a commentare le difficoltà che stanno accompagnando la formazione della nuova squadra di governo. «Vedo molte contraddizioni», ha osservato Festa riferendosi alle trattative in corso all’interno della coalizione vincente. Da qui la battuta destinata ad alimentare il dibattito politico cittadino: «Più che una giunta balneare, rischia di essere una giunta ballerina», ha detto, mettendo in discussione la tenuta degli equilibri tra le forze del centrosinistra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giunta Pizza, Festa ironizza: «Più che balneare sarà ballerina»

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