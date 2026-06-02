Avellino il sindaco Pizza non ha dubbi | Sarà una Giunta totalmente politica

Notizia in breve

Durante le celebrazioni del 2 giugno, il sindaco di Avellino ha dichiarato che la futura giunta sarà composta esclusivamente da figure politiche. L'intervento è avvenuto a margine della cerimonia, dove ha sottolineato l'importanza della ricorrenza e ha fatto riferimento alle questioni amministrative della città. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui nomi o sui tempi di formazione della giunta.