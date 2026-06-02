Avellino il sindaco Pizza non ha dubbi | Sarà una Giunta totalmente politica

Da avellinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le celebrazioni del 2 giugno, il sindaco di Avellino ha dichiarato che la futura giunta sarà composta esclusivamente da figure politiche. L'intervento è avvenuto a margine della cerimonia, dove ha sottolineato l'importanza della ricorrenza e ha fatto riferimento alle questioni amministrative della città. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui nomi o sui tempi di formazione della giunta.

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Ad Avellino, in occasione delle solenni celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica, il neo eletto sindaco Nello Pizza è intervenuto a margine della cerimonia, richiamando il valore istituzionale della ricorrenza e soffermandosi, altresì, sulle principali questioni amministrative che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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