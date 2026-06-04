Giunta Pizza il totonomi entra nel vivo | ecco i profili più quotati

Notizia in breve

Il totonomi per la futura giunta comunale di Avellino si sta concentrando sui profili più quotati. La composizione del team di governo locale si sta definendo in vista delle prossime nomine, con alcuni nominativi che emergono come favoriti. La discussione riguarda principalmente le possibili assegnazioni di incarichi e ruoli chiave all’interno dell’amministrazione. La situazione si sta chiarendo in vista della formazione ufficiale della giunta comunale.