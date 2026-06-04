Giunta Pizza il totonomi entra nel vivo | ecco i profili più quotati
Il totonomi per la futura giunta comunale di Avellino si sta concentrando sui profili più quotati. La composizione del team di governo locale si sta definendo in vista delle prossime nomine, con alcuni nominativi che emergono come favoriti. La discussione riguarda principalmente le possibili assegnazioni di incarichi e ruoli chiave all’interno dell’amministrazione. La situazione si sta chiarendo in vista della formazione ufficiale della giunta comunale.
Avellino, 4 giugno 2026. Si delineano i primi contorni della futura giunta comunale guidata dal sindaco Nello Pizza. In queste ore, tra indiscrezioni e trattative serrate, prende forma la squadra di governo chiamata a guidare Avellino, mentre il totonomi riecheggia nei corridoi della politica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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