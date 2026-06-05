Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato un nuovo piano dedicato agli infermieri. La proposta mira a valorizzare la professione e a ridurre l'emorragia di personale che sceglie di lavorare all’estero. La UGL Salute ha commentato positivamente la decisione, definendola un passo importante per il settore. La misura si concentra su iniziative di rilancio e sostegno per gli infermieri.

La UGL Salute esprime soddisfazione per l'approvazione in Consiglio Regionale del provvedimento strategico mirato al rilancio e al sostegno della categoria infermieristica. “Si tratta di una risposta tangibile e lungimirante a una criticità che grava da tempo sulle corsie e sui servizi assistenziali del territorio. Finalmente si guarda al futuro”. Lo dichiara in una nota il Segretario Nazionale di UGL Salute, Gianluca Giuliano, commentando il via libera all'Ordine del Giorno volto a contrastare la carenza di organico nella sanità lombarda. “Le misure introdotte affrontano in modo pragmatico i nodi cruciali che rendono oggi meno attrattiva questa professione fondamentale”, spiega il sindacalista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliano (UGL): “Il nuovo piano infermieri della Lombardia guarda al futuro. Passo decisivo per valorizzare la professione e frenare la fuga all'estero”.

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