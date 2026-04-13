In Italia, si registra un aumento significativo di infermieri che scelgono di trasferirsi all’estero, con un incremento di oltre il 250% di stipendi rispetto al passato, arrivando a circa 7.200 euro mensili in Svizzera. La fuga di personale sanitario sta provocando difficoltà nelle strutture ospedaliere nazionali, dove la carenza di infermieri si fa sempre più evidente. La situazione viene definita come un problema strutturale che richiede interventi immediati.

Milano, 13 aprile 2026 – Una grande fuga verso l’estero. Inarrestabile. E una crescente mancanza di infermieri che rischia di mettere in estrema difficoltà le corsie dei nostri ospedali (e non solo). La carenza di personale infermieristico è uno dei primi punti in agenda per chi si trova a occuparsi di sanità. Un tema ben noto in Lombardia, vicina di casa della Svizzera. Spostandosi di pochi chilometri, gli stipendi per gli infermieri sono molto diversi. Come sottolineato da Nursing Up in territorio elvetico, infatti, i salari di questa categoria sono pari a 7.200 euro al mese: 250% in più dell'Italia, dove si resta sotto i 2.000 euro. La Svizzera è solo il caso più eclatante di un’asimmetria che si nota con il confronto con altri Paesi (in Canada, ad esempio, lo stipendio arriva fino a 5.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infermieri, nella vicina Svizzera +250% di stipendio (7.200 euro): “La fuga all’estero? Un problema strutturale, agire subito”

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