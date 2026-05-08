Sanità Giuliano UGL | Ricorso a personale straniero non sia risposta alla crisi della professione infermieristica

Un rappresentante sindacale ha dichiarato che l’utilizzo di personale straniero nel settore sanitario non può essere considerato una soluzione alla crisi del personale infermieristico. Ha sottolineato come il problema abbia origini antiche e sia il risultato di politiche passate che hanno indebolito il Sistema sanitario nazionale. La questione riguarda la carenza di infermieri e le difficoltà di trovare risposte adeguate per migliorare le condizioni di lavoro nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Siamo di fronte a un’emergenza nazionale che ha radici profonde nel passato, con le responsabilità chiare di chi negli anni scorsi ha depauperato e indebolito il SSN. La carenza di infermieri, ne contiamo 65000 in meno del fabbisogno, è un dramma che non può più essere ignorato e che nasce dai gravissimi errori di programmazione di chi ha gestito la sanità in passato, privilegiando i tagli lineari alla valorizzazione del personale” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, analizzando i dati che prevedono una voragine di un milione di professionisti in Europa entro il 2030. “È indispensabile che ogni inserimento...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Ricorso a personale straniero non sia risposta alla crisi della professione infermieristica” Notizie correlate Sanità, Giuliano (UGL): “Per i medici di famiglia definire un futuro certo o la professione andrà scomparendo”La UGL Salute prende atto della proposta di legge presentata dal parlamentare Benigni sui medici di famiglia e ribadisce la necessità di interventi... Sanità, Giuliano (UGL): “Sistema in crisi tra carenza d'organici e diseguaglianze sociali. Apriamo la strada al contratto unico”“Mentre si affacciano le trattative per il triennio 2025-2027 nel settore pubblico, assistiamo all'ennesimo, inaccettabile schiaffo ai danni di oltre... Aggiornamenti e dibattiti Sanità, Giuliano (UGL): Ricorso a personale straniero non sia risposta alla crisi della professione infermieristicaSiamo di fronte a un’emergenza nazionale che ha radici profonde nel passato, con le responsabilità chiare di chi negli anni ... iltempo.it Sanità Privata, Giuliano (UGL): Soddisfazione per il provvedimento della Conferenza delle Regioni, ora subito il tavolo per il rinnovo dei contrattiLa UGL Salute esprime soddisfazione per il provvedimento adottato dalla Conferenza delle Regioni, che rappresenta un segnale politico rilevante e non più rinviabile rispetto a una condizione ormai ins ... rietinvetrina.it