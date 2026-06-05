Giuliano di Roma ruba il bancomat all' anziana che assiste | denunciata colf 57enne
Il 3 giugno, i Carabinieri di Giuliano di Roma hanno denunciato una collaboratrice domestica di 57 anni, già nota alle forze dell’ordine. La donna è accusata di aver sottratto il bancomat a un’anziana che le aveva affidato la cura della casa e delle persone. Secondo quanto emerso, la collaboratrice avrebbe poi preso denaro con il bancomat rubato. La vicenda si è svolta all’interno dell’abitazione dell’anziana, con la donna che è stata identificata e denunciata per furto.
La fiducia tradita nel peggiore dei modi, proprio all'interno delle mura domestiche. Nella mattinata del 3 giugno, i Carabinieri della Stazione di Giuliano di Roma hanno deferito in stato di libertà una collaboratrice domestica di 57 anni, già nota alle Forze dell'Ordine. Le ipotesi di reato a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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