Giuliano di Roma ruba il bancomat all' anziana che assiste | denunciata colf 57enne

Notizia in breve

Il 3 giugno, i Carabinieri di Giuliano di Roma hanno denunciato una collaboratrice domestica di 57 anni, già nota alle forze dell’ordine. La donna è accusata di aver sottratto il bancomat a un’anziana che le aveva affidato la cura della casa e delle persone. Secondo quanto emerso, la collaboratrice avrebbe poi preso denaro con il bancomat rubato. La vicenda si è svolta all’interno dell’abitazione dell’anziana, con la donna che è stata identificata e denunciata per furto.