Ruba in un negozio e fugge ma viene inseguita dai dipendenti che chiamano la polizia bloccata e denunciata

Una donna di 49 anni è stata denunciata dalla polizia dopo aver rubato in un negozio e aver cercato di fuggire. I dipendenti del negozio l'hanno inseguita e hanno chiamato le forze dell'ordine. La donna è stata poi bloccata e dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

Una donna di 49 anni è stata denunciata dalla polizia e dovrà rispondere del reato di furto aggravato.Nella mattinata di mercoledì 25 marzo la 49enne, dopo aver trafugato alcuni articoli di cosmesi all’interno di un’attività commerciale sita nei pressi dell’ospedale di Pescara, si sarebbe data alla fuga. I dipendenti, dopo essersi accorti del furto, l'hanno inseguita, contattando contestualmente il numero di emergenza 112. La sala operativa, mantenendo i contatti con i segnalanti che hanno fornito costanti indicazioni alla pattuglia che in brevissimo tempo raggiungeva il luogo segnalato. La fuga della donna con la refurtiva è stata quindi interrotta dalla Volante della polizia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Ruba in un negozio e fugge ma viene inseguita dai dipendenti che chiamano la polizia, bloccata e denunciata Articoli correlati Leggi anche: Ruba gioielli a una donna e fugge tra le auto. Inseguito e bloccato dai passanti, che poi chiamano la polizia Fugge dai domiciliari e viene trovata lontana dall'abitazione a Sora vicino Frosinone, denunciata per evasioneUna denuncia per evasione, questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato a Sora, Frosinone, dove una donna sottoposta a detenzione... Approfondimenti e contenuti su Ruba in un negozio e fugge ma viene... Temi più discussi: Ruba in un negozio, preso dalla polizia; Ruba profumi in un negozio, scoperto e arrestato; Ruba in negozio e poi scappa senza pagare. Denunciato; RUBA PROFUMI PER CENTINAIA DI EURO IN UN NEGOZIO DEL CENTRO DI LECCE: FERMATO DALLA POLIZIA DI STATO. Ruba 2.200 euro di cosmetici tra gli scaffali del supermercato e tenta di farla franca nascondendo la refurtiva sotto i vestiti: 28enne bloccato e arrestatoPESCHIERA DEL GARDA. Ruba 2200 euro di cosmetici all'interno di un supermercato ma viene bloccato dalla polizia. E' successo nella serata di ieri in un negozio a Peschiera del Garda. Ad essere arresta ... ildolomiti.it Palermo, ruba in n negozio di pelletteria arrestato poco dopo dalla poliziaPalermo – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne della provincia di Messina responsabile del reato di furto aggravato di capi di pelletteria. Nei giorni scorsi, gli agenti in servizio di c ... trapanioggi.it Fidatevi di me, fatene il doppio perché vanno davvero a ruba - facebook.com facebook Ruba in chiesa armato di metro e nastro adesivo, parrocchiana lo scopre e chiama i carabinieri x.com