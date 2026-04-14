Scoperto mentre ruba aggredisce il personale di servizio | arrestato un 57enne

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Firenze dopo aver tentato di rubare in un supermercato di via Cimabue. Quando è stato sorpreso, ha aggredito il personale di servizio, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, causando l’interruzione delle attività nel negozio. Sul posto sono intervenuti gli agenti per fermare l’uomo e procedere con le procedure di legge.

FIRENZE – Pomeriggio di violenza in un supermercato di via Cimabue a Firenze, dove un tentativo di taccheggio è degenerato in una vera e propria aggressione ai danni del personale di servizio. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato un 57enne di origine tunisina, senza fissa dimora, con l’accusa di aver trasformato un furto in rapina impropria pur di assicurarsi la fuga. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma attraverso le testimonianze raccolte sul posto, l’uomo si sarebbe introdotto nell’esercizio commerciale dirigendosi con decisione verso il reparto alcolici. Qui avrebbe prelevato due bottiglie, avendo cura di rimuovere i dispositivi antitaccheggio prima di occultarle sotto i propri indumenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Scoperto mentre ruba aggredisce il personale di servizio: arrestato un 57enne Scoperto mentre ruba merce dagli scaffali, aggredisce gli agenti intervenuti: denuncia e foglio di via per un 30enneL'episodio avvenuto in un supermercato in via della Montagnola: l'uomo, oltre che di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dovrà... Leggi anche: Ruba e aggredisce poliziotto: arrestato Tradimento scoperto. Reazione… impossibile da ignorare - facebook.com facebook FINALMENTE SCOPERTO! #GialappaShow x.com