Giulia Dal Pozzo | Storici Quarti al BNL Italy Major

Giulia Dal Pozzo e Nuria Rodriguez hanno raggiunto i quarti di finale al BNL Italy Major Premier Padel, giocando allo stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma. È la prima volta che entrambe si qualificano a questa fase di un torneo così importante. La partita si è svolta in un’atmosfera di grande tensione e concentrazione, con entrambe le atlete che hanno mostrato un gioco incisivo e determinato.

Cosa: Storica qualificazione ai quarti di finale per Giulia Dal Pozzo e Nuria Rodriguez.. Dove e Quando: Stadio Pietrangeli, Foro Italico di Roma, durante il prestigioso BNL Italy Major Premier Padel.. Perché: È la prima volta in assoluto che una giocatrice italiana raggiunge questo traguardo in uno dei quattro tornei Major del circuito mondiale.. Il cuore pulsante del Foro Italico di Roma ha fatto da cornice a una pagina indimenticabile per lo sport italiano. In un’atmosfera carica di tensione ed entusiasmo, la ventunenne Giulia Dal Pozzo ha infranto ogni record nazionale, diventando la prima giocatrice italiana a spingersi fino ai quarti di finale di uno dei quattro tornei più importanti e prestigiosi del panorama mondiale del padel. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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