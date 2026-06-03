Una coppia italo-spagnola composta da Carolina Orsi e Patricia Llaguno ha vinto il BNL Italy Major al debutto. La vittoria è avvenuta durante il torneo internazionale di padel, segnando il primo appuntamento ufficiale insieme per le due atlete. La coppia si è imposta sugli avversari in finale, portando a casa il titolo. La vittoria rappresenta un risultato importante per il debutto della coppia nel circuito internazionale.

Qual è l’Impatto reale dell’Intelligenza Artificiale nel Marketing? Gli scenari raccontati a Megatrends 2026 Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il palcoscenico monumentale del Foro Italico ha finalmente riabbracciato una delle sue figlie predilette nel panorama sportivo internazionale. In una giornata che si era aperta all’insegna dell’incertezza meteorologica, con un violento acquazzone mattutino che ha ritardato l’inizio dei match di oltre un’ora e mezza, l’attesa del pubblico capitolino è stata ampiamente ripagata. Carolina Orsi ha fatto il suo ingresso sul campo con la determinazione di chi vuole cancellare in fretta i fantasmi del passato, lasciandosi alle spalle in appena sessantadue minuti le amarezze maturate nelle ultime due edizioni del torneo casalingo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Carolina Orsi Trionfa al BNL Italy Major

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