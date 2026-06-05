A Giugliano, la raccolta dei rifiuti potrebbe fermarsi a causa di un’eventuale agitazione di Teknoservice. La situazione sta già causando disagi alla città, mentre l’amministrazione cerca di trovare una soluzione. La sospensione potrebbe influire sulla normale raccolta dei rifiuti, con conseguenti accumuli nelle strade. La disputa tra l’azienda e le autorità resta aperta, senza ancora una decisione definitiva sulla prosecuzione o meno del servizio.

Giugliano, possibile stop nella raccolta rifiuti per agitazione Teknoservice: già disagi mentre il Comune prova a risolvere la situazione. Possibili disagi nella raccolta dei rifiuti a Giugliano in Campania. Lo stato di agitazione degli operatori della Teknoservice potrebbe infatti causare rallentamenti nel servizio e compromettere la regolarità della raccolta nei prossimi giorni. Servizio a rischio rallentamenti. Secondo quanto comunicato, il servizio potrebbe non essere garantito con la consueta continuità. Una situazione che potrebbe avere effetti immediati sul territorio, soprattutto in un contesto già segnato da criticità legate alla gestione dei rifiuti e agli abbandoni incontrollati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, raccolta rifiuti a rischio: agitazione Teknoservice

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