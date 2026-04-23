Un'indagine che coinvolge ex amministratori, imprenditori e dipendenti comunali di Marano e Giugliano ha subito una pausa dopo che un dipendente e un ex vicesindaco hanno deciso di valutare un patteggiamento. L'inchiesta Teknoservice si concentra su presunti illeciti legati alla gestione del servizio di raccolta rifiuti nelle due città. Finora, non sono state rese note altre decisioni ufficiali o sviluppi nel procedimento giudiziario.

L'inchiesta Teknoservice che riguarda ex sindaci, imprenditori e dipendenti comunali di Marano e Giugliano registra una battuta d'arresto. È stata infatti rinviata per difetto di notifica al prossimo 10 giugno l'Udienza Preliminare davanti al Gup Fabrizio Forte del Tribunale di Napoli Nord. I 40 indagati sono accusati di aver fatto parte di un sistema di affidamento illecito ad imprenditori in cambio di tangenti - soldi, assunzioni e altre utilità - di appalti comunali nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti. La novità più importante, come apprende Teleclubitalia, emerge però sotto il profilo delle posizioni processuali.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marano-Giugliano, inchiesta Teknoservice: dipendente ed ex vicesindaco valutano patteggiamento

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