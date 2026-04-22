Inchiesta Teknoservice Marano-Giugliano in due chiedono il patteggiamento e un altro l’abbreviato

È stata rinviata al 10 giugno l’udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, riguardante i 40 indagati nell’ambito dell’inchiesta Teknoservice. In questa fase, due degli imputati hanno chiesto di patteggiare la pena, mentre un altro ha presentato richiesta di rito abbreviato. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario collegato alla maxi-inchiesta.

Rinviata al 10 giugno l'Udienza Preliminare davanti al Gup Fabrizio Forte del Tribunale di Napoli Nord in merito al rinvio a giudizio dei 40 indagati nell'ambito della maxi-inchiesta Teknoservice. La novità più importante sotto il profilo giudiziario, come apprende Teleclubitalia, è che uno degli indagati ha richiesto il rito abbreviato mentre due avrebbero fatto richiesta di patteggiamento al pubblico ministero. Posizioni processuali che verranno definite alla prossima udienza dal Gup. Gli indagati sono: Antonio Di Nardo, Angelo Egisto, Ciro Gentile, Luigi Grimaldi (ex assessore al Comune di Giugliano), Andrea Guadagno, Vittorio...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Inchiesta Teknoservice Marano-Giugliano, in due chiedono il patteggiamento e un altro l’abbreviato Notizie correlate Morte dell'orsa F36, i due cacciatori accusati chiedono il rito abbreviatoI due cacciatori accusati di aver ucciso l’orsa F36 a fucilate hanno formalizzato la richiesta di accesso al giudizio abbreviato condizionato.