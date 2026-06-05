Giugliano dipendenti in stato di agitazione | raccolta rifiuti a singhiozzo

Notizia in breve

A Giugliano, la raccolta dei rifiuti è rallentata negli ultimi giorni a causa dello stato di agitazione dei dipendenti. La protesta ha causato interruzioni nella raccolta, con servizi che sono stati svolti a singhiozzo. Nessuna attività di smaltimento regolare è stata garantita, creando disagi nel centro abitato. La situazione rimane critica finché non si risolvono le tensioni tra i lavoratori e l'azienda.