Giugliano dipendenti in stato di agitazione | raccolta rifiuti a singhiozzo
A Giugliano, la raccolta dei rifiuti è rallentata negli ultimi giorni a causa dello stato di agitazione dei dipendenti. La protesta ha causato interruzioni nella raccolta, con servizi che sono stati svolti a singhiozzo. Nessuna attività di smaltimento regolare è stata garantita, creando disagi nel centro abitato. La situazione rimane critica finché non si risolvono le tensioni tra i lavoratori e l'azienda.
Disagi negli ultimi giorni a Giugliano nella raccolta rifiuti. Dietro la mancata raccolta lo stato di agitazione proclamato dai dipendenti. Oggi un incontro al Comune tra amministrazione e sindacati per provare a dirimere la questione. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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