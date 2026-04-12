Ramacca | il Csa7ral proclama lo stato di agitazione dei dipendenti comunali

Il sindacato CSAral ha annunciato lo stato di agitazione dei dipendenti comunali di Ramacca. La decisione è stata comunicata dal coordinamento territoriale, che ha anche inoltrato una richiesta alle autorità competenti. La proclamazione riguarda tutto il personale dipendente del Comune e si riferisce a una situazione ancora in fase di definizione. La comunicazione è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui protocolli successivi.

Ramacca: Il CSAral proclama lo stato di agitazione dei dipendenti del comunali. Il coordinamento territoriale del CSAral, comunica di aver ”proclamato lo stato di agitazione del personale dipendente del comune di Ramacca, con richiesta a S.E. il sig. Prefetto di esperire il tentativo di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it La Cgil proclama lo stato di agitazione dei lavoratori impiegati nell’appalto Hera del 'servizio clienti'"Le modifiche unilateralmente prospettate dall’azienda, in particolare in materia di revisione di alcune indennità, risultano in aperto contrasto con... L’intersindacale sanitaria abruzzese proclama lo stato di agitazioneGli operatori sanitari abruzzesi chiedono soluzioni alle criticità assistenziali e invocano un incontro urgente con l'assessore Verì L’Intersindacale...