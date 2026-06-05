Gita in moschea è ancora polemica Futuro Nazionale attacca | Perché non si visitano Sinagoga Duomo e altri luoghi di culto?

Un'istituzione scolastica ha organizzato una visita alla Moschea della Fratellanza da parte di classi quinte, suscitando critiche da parte di un movimento politico. Quest'ultimo ha chiesto perché non siano state incluse visite ad altri luoghi di culto come sinagoghe o cattedrali. La dirigente scolastica aveva difeso la scelta, affermando che fosse un’attività educativa per promuovere la conoscenza e la tolleranza. La polemica si è sviluppata dopo le dichiarazioni del rappresentante del movimento politico.

ANCONA - Dopo le polemiche nate attorno alla visita delle classi quinte della scuola primaria Maggini alla Moschea della Fratellanza e le parole del dirigente scolastico che nei giorni scorsi aveva difeso la scelta didattica dell'istituto, sostenendo l'autonomia della scuola e il valore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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