Una classe di un liceo di Palermo ha visitato una moschea, secondo quanto riferito. La visita si sarebbe svolta senza autorizzazione ufficiale e senza presenza di personale scolastico. Durante l’uscita, alcune studentesse avrebbero indossato il velo. La scuola ha confermato l’accaduto, precisando che si tratta di un’uscita non autorizzata. La direzione scolastica ha avviato verifiche interne. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle autorità religiose coinvolte.

Dalla Sicilia arriva un altro caso di “gita” in moschea da parte di una scolaresca. Il contesto è senz’altro diverso perché, a differenza degli altri casi, in questo caso a essere coinvolte sono classi di un istituto superiore di Palermo. Qualcuno obietterà che la Sicilia ha una lunga tradizione legata al mondo islamico e musulmano, frutto di dominazioni del passato, ma qui il punto è un altro. Inoltre, non è stato specificato se a essere coinvolti nella visita alla moschea tunisina siano stati alunni maggiorenni o meno ma quel che è interessante sottolineare è la tendenza alla visita dei luoghi di culto islamici da parte delle scuole. Questo fenomeno, infatti, solleva interrogativi di natura non soltanto pedagogica, ma anche squisitamente giuridico-istituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In moschea col velo: ancora una scuola in "gita" nel luogo di culto islamico

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