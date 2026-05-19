Alunni delle Maggini in gita alla moschea la Lega attacca | Basta iniziative ideologiche sulla pelle degli studenti

Ad Ancona, si è accesa una discussione dopo che alcune classi della scuola primaria Maggini hanno visitato la Moschea della Fratellanza. La visita, che ha visto coinvolti gli studenti, ha suscitato critiche da parte di un partito politico locale, che ha accusato l’iniziativa di essere ideologica e di mettere a rischio gli studenti. La questione ha attirato l’attenzione sulla compatibilità tra attività extrascolastiche e sensibilità culturali, creando un acceso dibattito tra i sostenitori e i detrattori dell’evento.

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