Oggi si svolge la terza tappa del Giro d’Italia femminile 2026, con partenza da Bibione e arrivo a Buja. La frazione copre 156 chilometri. La gara si svolge nel giorno di lunedì 1° giugno. Tra le partecipanti, si segnala la presenza di Elisa Balsamo, che cerca il terzo successo consecutivo in questa edizione. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva.

Terza tappa all’orizzonte nel Giro d’Italia femminile. Quest’oggi, lunedì 1° giugno, le atlete inizieranno la loro avventura da Bibione e affronteranno un percorso di 156 km con arrivo a Buja. Una frazione che presenta un dislivello complessivo di circa 1000 metri ed è caratterizzata da una prima metà totalmente pianeggiante e da un finale mosso che metterà a dura prova le velociste pure. La Corsa Rosa per le donne è iniziata nel segno di Elisa Balsamo, che indossa non a caso il simbolo del primato (Maglia Rosa), dopo aver fatto sue le prime due tappe. Giro donne condizionato anche dalla clamorosa squalifica Lorena Wiebes, vincitrice della prima stage in un primo momento, ma poi estromessa dall’intera competizione per l’uso di una bicicletta non regolamentare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi Bibione-Buja: orari, percorso, tv. Elisa Balsamo per il tris

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