Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi Sorbolo Mezzani-Salice Terme | orari percorso tv Decisiva la salita di Pietragavina
Oggi si è disputata la settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, da Sorbolo Mezzani a Salice Terme. La frazione si è conclusa con una salita di Pietragavina, considerata decisiva per la corsa. La tappa, senza grandi variazioni in classifica generale, si è svolta secondo i programmi previsti. La gara è stata trasmessa in diretta televisiva, con orari e percorso comunicati alle autorità e agli spettatori.
Settima tappa per il Giro d’Italia femminile 2026. In scena oggi la Sorbolo Mezzani-Salice Terme, frazione che non dovrebbe riservare grosse sorprese in chiave classifica generale. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, programma e favorite. PERCORSO. 159,2 chilometri da percorrere, una sola salita, che può essere però decisiva. Primo tratto, molto lungo, tutto pianeggiante. Dopo un centinaio di chilometri le atlete affronteranno il traguardo volante di Zavattarello, già in leggera salita, per poi andare verso il GPM di Pietragavina (9 km al 3.6%). Ascesa tutt’altro che dura, ultimo tratto con pendenze al 5%, ma non dovrebbe assolutamente fare differenze tra le big. 🔗 Leggi su Oasport.it
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