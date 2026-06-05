Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi Sorbolo Mezzani-Salice Terme | orari percorso tv Decisiva la salita di Pietragavina

Notizia in breve

Oggi si è disputata la settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, da Sorbolo Mezzani a Salice Terme. La frazione si è conclusa con una salita di Pietragavina, considerata decisiva per la corsa. La tappa, senza grandi variazioni in classifica generale, si è svolta secondo i programmi previsti. La gara è stata trasmessa in diretta televisiva, con orari e percorso comunicati alle autorità e agli spettatori.