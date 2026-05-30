Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Gemona del Friuli-Piancavallo | orari percorso tv Arrivo in salita per definire la classifica
La penultima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge oggi da Gemona del Friuli a Piancavallo, con arrivo in salita. La frazione, la ventesima, comprende un percorso di montagna che servirà a definire la classifica generale prima dell’ultimo giorno di corsa a Roma. L’arrivo è previsto in salita, con orari e dettagli sulla copertura televisiva disponibili. È l’ultima occasione per i concorrenti di cambiare le posizioni in classifica prima della passerella finale.
Gran finale per il Giro d’Italia 2026. Penultima frazione, la ventesima, Gemona del Friuli-Piancavallo: ultimo tappone di montagna prima della passerella conclusiva in quel di Roma. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 10.45 PERCORSO . 200 chilometri da percorrere, 3751 metri di dislivello. Prima parte di gara pianeggiante, con l’unica difficoltà prevista con il GPM di terza categoria Clauzetto (6.8 km al 5.6%). Poi si andrà verso l’ascesa protagonista di giornata: doppia scalata del Piancavallo, salita di prima categoria lunga 14,8 chilometri con pendenza media del 7,8% e punte del 14%. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 20 Preview: Final Mountain Test
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Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Gemona del Friuli-Piancavallo: percorso, orari, tvDomani si terrà la tappa del Giro d’Italia 2026 da Gemona del Friuli a Piancavallo.
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Tappa 2?0? | Stage 2?0? Gemona del Friuli 1976-2026 Piancavallo 200 KM 11:00 #GirodItalia | @VisitFVG @GemonaTurismo x.com
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