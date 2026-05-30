Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Gemona del Friuli-Piancavallo | orari percorso tv Arrivo in salita per definire la classifica

Notizia in breve

La penultima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge oggi da Gemona del Friuli a Piancavallo, con arrivo in salita. La frazione, la ventesima, comprende un percorso di montagna che servirà a definire la classifica generale prima dell’ultimo giorno di corsa a Roma. L’arrivo è previsto in salita, con orari e dettagli sulla copertura televisiva disponibili. È l’ultima occasione per i concorrenti di cambiare le posizioni in classifica prima della passerella finale.