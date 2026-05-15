Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Formia-Blockhaus | orari percorso tv Primo arrivo in salita durissimo
Oggi si svolge la settima tappa del Giro d’Italia 2026, partendo da Formia e arrivando sul Blockhaus. La tappa si caratterizza per un percorso impegnativo che culmina in una salita molto dura sulla cima abruzzese. La corsa è trasmessa in diretta, con orari e dettagli disponibili per seguire passo dopo passo questa fase cruciale della competizione. Questo primo arrivo in salita rappresenta un momento decisivo per la classifica generale e per i corridori in gara.
Primo momento fondamentale del Giro d’Italia 2026. Frazione numero sette: da Formia al Blockhaus, con l’arrivo in salita sulla cima abruzzese che fa davvero paura a tutti. Pronto il primo duello tra i big. Andiamo a scoprire la tappa odierna con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Prima parte non dura sul lungomare pontino. Poi ci si sposta verso l’Abruzzo ed ecco le difficoltà: non ci sarà più un metro di pianura con la salita di Roccaraso (5,9 chilometri al 6.5%) ad anticipare il gran finale con l’arrivo in vetta al Blockhaus (13,6 chilometri all’8.4% e punte al 14%). FAVORITI. L’attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. Il danese ha dimostrato di essere in eccellente condizioni ed è pronto a lanciare l’attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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