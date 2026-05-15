Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Formia-Blockhaus | orari percorso tv Primo arrivo in salita durissimo

Oggi si svolge la settima tappa del Giro d’Italia 2026, partendo da Formia e arrivando sul Blockhaus. La tappa si caratterizza per un percorso impegnativo che culmina in una salita molto dura sulla cima abruzzese. La corsa è trasmessa in diretta, con orari e dettagli disponibili per seguire passo dopo passo questa fase cruciale della competizione. Questo primo arrivo in salita rappresenta un momento decisivo per la classifica generale e per i corridori in gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui