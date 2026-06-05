Giovani in cerca d' occupazione oltre 1.500 colloqui professionali a Mondello

Oltre 1.500 colloqui di lavoro si sono svolti oggi a Mondello durante la Summer Edition Job Fair. L’evento, promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune in collaborazione con lo Sport, Sviluppo Lavoro Italia e il Centro per l’Impiego della Regione, ha visto la partecipazione di numerosi giovani in cerca di occupazione. La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio, con un grande afflusso di candidati e aziende.

Si è conclusa oggi a Mondello la fiera Summer Edition Job Fair, promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune, in collaborazione con l’assessorato allo Sport, Sviluppo Lavoro Italia e il Centro per l’Impiego della Regione. Oltre 1500 le persone che hanno partecipato ai colloqui. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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