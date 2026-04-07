Occupazione in crescita oltre 4.500 assunzioni attese ad aprile | i settori più richiesti l' 83% a tempo determinato

Nel secondo trimestre del 2026 si prevedono oltre 4.500 nuove assunzioni, con una forte richiesta nei settori più vari. L’83% delle assunzioni sarà a tempo determinato, secondo le stime della Camera di commercio della Romagna. I dati indicano un aumento dell’occupazione rispetto ai periodi precedenti, senza ancora specificare quali settori siano i più coinvolti. Le previsioni si basano su analisi di mercato e tendenze attuali.

I principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio, ristorazione e turismo 1.120 La Camera di commercio della Romagna ha diffuso le previsioni occupazionali per il secondo trimestre 2026. In provincia di Forlì-Cesena, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) sono 16.220. Per il mese di aprile le entrate previste sono 4.580. I principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio, ristorazione e turismo 1.120. Seguono il commercio con 730 ingressi previsti, i servizi alle persone con 450, le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco con 340 e le costruzioni con 260. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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