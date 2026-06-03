Colloqui di lavoro in piazza a Mondello | due giorni di recruiting aperti ai giovani

Notizia in breve

Due giorni di colloqui di lavoro si svolgono in piazza a Mondello, rivolti ai giovani palermitani. L’evento prevede incontri con aziende e realtà produttive dei settori sport e turismo. Le sessioni di recruiting sono aperte a chi cerca un impiego nel mercato locale. La manifestazione si svolge all’aperto, con appuntamenti programmati per due giorni consecutivi. Sono coinvolte diverse imprese che cercano candidati per posizioni immediatamente disponibili.