Colloqui di lavoro in piazza a Mondello | due giorni di recruiting aperti ai giovani
Due giorni di colloqui di lavoro si svolgono in piazza a Mondello, rivolti ai giovani palermitani. L’evento prevede incontri con aziende e realtà produttive dei settori sport e turismo. Le sessioni di recruiting sono aperte a chi cerca un impiego nel mercato locale. La manifestazione si svolge all’aperto, con appuntamenti programmati per due giorni consecutivi. Sono coinvolte diverse imprese che cercano candidati per posizioni immediatamente disponibili.
Due giornate interamente dedicate ai giovani palermitani che desiderano entrare direttamente nel mercato del lavoro, incontrando aziende e realtà produttive operanti prevalentemente nei settori dello sport e del turismo. L’iniziativa, che si inaugurerà domani (4 giugno) alle ore 10 nell'area. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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