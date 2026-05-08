Estragon ricorre contro la Corte dei Conti | Fondi essenziali durante il Covid

Da bolognatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Estragon, noto locale di Bologna gestito da una cooperativa, ha annunciato che farà ricorso contro una sentenza della Corte dei conti. La decisione riguarda una condanna a risarcire oltre 66 mila euro al Comune, accusata di aver ottenuto contributi pubblici attraverso bandi nonostante fosse in arretrato con i pagamenti. La cooperativa ha precisato di ritenere ingiusta la sentenza e intende procedere legalmente per difendersi.

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L'Estragon non ci sta e annuncia battaglia legale. La cooperativa che gestisce uno dei club più noti di Bologna impugnerà la sentenza della Corte dei conti che l’ha condannata a risarcire oltre 66mila euro al Comune per aver ottenuto contributi pubblici tramite bandi pur essendo in arretrato con.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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