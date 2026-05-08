Estragon ricorre contro la Corte dei Conti | Fondi essenziali durante il Covid

L'Estragon, noto locale di Bologna gestito da una cooperativa, ha annunciato che farà ricorso contro una sentenza della Corte dei conti. La decisione riguarda una condanna a risarcire oltre 66 mila euro al Comune, accusata di aver ottenuto contributi pubblici attraverso bandi nonostante fosse in arretrato con i pagamenti. La cooperativa ha precisato di ritenere ingiusta la sentenza e intende procedere legalmente per difendersi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L'Estragon non ci sta e annuncia battaglia legale. La cooperativa che gestisce uno dei club più noti di Bologna impugnerà la sentenza della Corte dei conti che l’ha condannata a risarcire oltre 66mila euro al Comune per aver ottenuto contributi pubblici tramite bandi pur essendo in arretrato con.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate L'Estragon dopo la condanna della Corte dei conti: “Faremo appello. Durante il Covid filiera paralizzata”Bologna, 8 maggio 2026 – L'Estragon si prepara a fare appello contro la sentenza della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna che ha condannato la... Responsabilità erariale, Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la legge FotiCorte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale sulla riforma della responsabilità erariale: dubbi su eguaglianza e tutela delle...