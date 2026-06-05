Le auto cinesi stanno ottenendo valutazioni positive tra i giovani consumatori europei, secondo recenti sondaggi. Tuttavia, molti clienti dell’Unione Europea mostrano scetticismo verso l’intelligenza artificiale integrata nei veicoli, preferendo tecnologie più tradizionali. Il mercato automobilistico europeo si sta muovendo verso modelli più tecnologici, con un’attenzione crescente alle nuove generazioni di guidatori.

Il mercato europeo dell’auto sta cambiando, con le nuove generazioni di automobilisti meno legate ai marchi “storici” dell’automotive e più attratte dalla tecnologia. Già, ma cosa pensano i giovani italiani delle auto cinesi? Secondo uno studio realizzato da Areté – dal quale emerge che l’auto è posseduta dall’83% degli intervistati e utilizzata quotidianamente da più del 50% del campione – i marchi orientali non sono più considerati semplici alternative low cost. Addirittura, ben 3 giovani su 4, ovvero il 75% dei rispondenti, si dicono pronti ad acquistare una vettura prodotta in Cina, anche se il 23% esprime dubbi sul servizio post-vendita e il 22% sull’affidabilità generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giovani e auto, le cinesi sono promosse. Ma ai clienti EU l’intelligenza artificiale non piace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al Muse sbarca UranIA, l'intelligenza artificiale che risponde ai visitatori. Ma piace a tutti?Al Muse di Trento è arrivata UranIA, un’intelligenza artificiale progettata per rispondere alle domande dei visitatori tramite WhatsApp.

Il problema dell’intelligenza artificiale non sono le macchine, ma la superficialità umanaIn un periodo di rapidi sviluppi tecnologici, l’intelligenza artificiale sta trasformando diversi settori, portando con sé nuove sfide e...

Temi più discussi: Auto cinesi, svolta tra i giovani italiani: 3 su 4 pronti all’acquisto; Un'auto punta dei giovani davanti ad una discoteca a Taormina, il sindaco: 'E' tentato omicidio'; Le auto cinesi piacciono ai giovani: 3 su 4 pronti all’acquisto; Auto cinesi, i giovani italiani le promuovono: il 75% è pronto all’acquisto.

Scopri perché le auto cinesi stanno conquistando i giovani italiani grazie a tecnologia, innovazione e prezzi competitivi sicurauto.it/news/novita-de… #AutoCinesi #GiovaniItaliani #Innovazione #Tecnologia #AcquistoAuto x.com

Le auto cinesi piacciano ai giovani: 3 su 4 pronti all’acquistoSvolta nella percezione dei brand auto. Tecnologia, qualità e prezzo basso riducono il gap con i marchi europei e giapponesi ... msn.com

Auto cinesi, i giovani italiani le vogliono davvero: cosa sta cambiando nel modo di scegliere l’autoLe auto cinesi conquistano i giovani italiani: secondo una survey Areté, 3 su 4 sono pronti ad acquistarne una, soprattutto ibrida e sotto i 30.000 euro. lifestyleblog.it