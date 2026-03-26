In un periodo di rapidi sviluppi tecnologici, l’intelligenza artificiale sta trasformando diversi settori, portando con sé nuove sfide e interrogativi. La velocità con cui queste innovazioni vengono implementate supera spesso la nostra capacità di analizzare le conseguenze pratiche e legali. Mentre le macchine si evolvono, si torna a discutere sul ruolo e sulla responsabilità dell’uomo nel gestire tali strumenti.

Viviamo in un tempo in cui l’intelligenza artificiale e l’innovazione in generale avanzano a una velocità che supera la nostra capacità di comprenderne appieno le implicazioni. I sistemi digitali analizzano, decidono, prevedono; nel lavoro, nella politica, nelle relazioni personali, nei mercati globali. Non è quindi una questione tecnologica: è un mutamento di paradigma che investe la nostra stessa struttura cognitiva ed esperienziale. Siamo noi che rincorriamo il flusso ininterrotto di informazioni, confondendo quantità con qualità, velocità con profondità, connessione con relazione. L’elemento decisivo non è la tecnologia in sé, ma ciò che noi umani decidiamo di farne. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il problema dell’intelligenza artificiale non sono le macchine, ma la superficialità umana

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