Al Muse sbarca UranIA l' intelligenza artificiale che risponde ai visitatori Ma piace a tutti?

Al Muse di Trento è arrivata UranIA, un’intelligenza artificiale progettata per rispondere alle domande dei visitatori tramite WhatsApp. Il progetto è stato annunciato il 17 marzo e si propone come un assistente virtuale che può essere utilizzato durante le visite. La funzione di UranIA mira a offrire un supporto interattivo, facilitando l’interazione e l’accesso alle informazioni esposte nelle mostre.