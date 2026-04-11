Al Muse sbarca UranIA l' intelligenza artificiale che risponde ai visitatori Ma piace a tutti?
Al Muse di Trento è arrivata UranIA, un’intelligenza artificiale progettata per rispondere alle domande dei visitatori tramite WhatsApp. Il progetto è stato annunciato il 17 marzo e si propone come un assistente virtuale che può essere utilizzato durante le visite. La funzione di UranIA mira a offrire un supporto interattivo, facilitando l’interazione e l’accesso alle informazioni esposte nelle mostre.
La novità è stata lanciata dal Muse di Trento lo scorso 17 marzo: si chiama UranIA ed è un assistente virtuale su WhatsApp “che rivoluziona l’esperienza di visita”, si legge nel comunicato di lancio dell’iniziativa. Cerchiamo di capire qualcosa in più.Come funziona“Il progetto UranIA nasce. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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