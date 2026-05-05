Nella notte tra sabato e domenica, la polizia è intervenuta in un appartamento tra il centro e il mare di Fano, arrestando una persona in flagranza di reato. L’uomo avrebbe chiamato i genitori mentre era coinvolto in un episodio di violenza e maltrattamenti, che includevano anche un tentativo di violenza sessuale. L’intervento è avvenuto poco dopo le 23, al termine di una situazione che ha portato all’arresto immediato.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 5 maggio 2026 - È stato arrestato in flagranza nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 23, al termine di un intervento della polizia in un appartamento tra il centro e il mare. L’accusa è pesante: maltrattamenti in famiglia e tra conviventi, lesioni personali e tentata violenza sessuale ai danni della compagna. https:www.ilrestodelcarlino.itfanocronacacede-prima-traguardo-maratona-secondo-aiuta-a-vincere-davide-seri-yg8kvmd7 L’allarme e l’arrivo della volante. A far scattare l’intervento sono stati i genitori della donna, allertati dalla figlia mentre l’aggressione era in corso. La segnalazione ha portato sul posto una volante del commissariato di Fano che, una volta entrata nell’abitazione, ha trovato l’uomo ancora presente e in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiama i genitori mentre viene picchiata: un arresto per maltrattamenti e tentata violenza sessuale

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