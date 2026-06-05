’Giornate dello Yogurt’ A Vipiteno l’estate è deliziosa per tutti

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Vipiteno si svolgono le Giornate dello Yogurt, un evento estivo dedicato alla promozione di questo prodotto. La manifestazione mette in mostra diverse varietà di yogurt, con degustazioni e attività legate alla produzione e al consumo. L’iniziativa coinvolge produttori locali e offre un’occasione per conoscere meglio le caratteristiche del prodotto. L’evento si svolge in una località di montagna, attirando visitatori interessati a scoprire le qualità dello yogurt di alta quota.

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di Egidio Scala Il gusto in alta quota è sinonimo di qualità e autenticità. Eccellenza di un territorio straordinario, lo yogurt di Vipiteno torna protagonista dell’estate altoatesina con le ’Giornate dello Yogurt - Yogurtsummer’, l’appuntamento dedicato a uno dei prodotti simbolo della filiera lattiero-casearia locale. Lo yogurt dell’Alto Adige è infatti il risultato del lavoro quotidiano di contadini e latterie che trasformano l’oro bianco altoatesino in un prodotto espressione della qualità della filiera locale e delle sue caratteristiche nutrizionali. Dal 3 al 31 luglio, la manifestazione si rinnova con il nome ’Yogurtsummer - Giornate... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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