Fiumicino aderisce a Tutti a tavola tutti insieme | le giornate del menù senza glutine

Dal 9 al 17 maggio si svolge l’edizione 2026 della settimana della celiachia, durante la quale il Comune di Fiumicino partecipa all'iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”. Per questa occasione, diversi ristoranti e mense pubbliche avranno menu dedicati senza glutine, promuovendo l’accesso a pasti sicuri per le persone celiache. L’evento è organizzato per sensibilizzare sull’importanza di alimenti specifici e garantire inclusività.

Anche per l’edizione 2026 della settimana della celiachia, dal 9 al 17 maggio, il Comune di Fiumicino aderisce all’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, promossa a livello nazionale e regionale dall’ Associazione Italiana Celiachia per sensibilizzare la comunità scolastica sulla celiachia e sulla dieta senza glutine. Giovedì 14 maggio la ditta incaricata distribuirà un menu, naturalmente senza glutine, nelle mense scolastiche dell’intero Comune a 3600 bambini e bambine nelle scuole dell’infanzia e primarie. “Un momento di condivisione e confronto che permette di scoprire che mangiare senza glutine è possibile, anche con gusto, contribuendo a favorire la piena integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Il nuovo Milan nasce a tavola: nel menù di Max un colpo per reparto. Da Kean a Goretzka, tutti i nomi Settimana celiachia a Benevento: menù senza glutine nelle scuole il 13 maggioUn’iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Comune per informare cittadini e studenti sulla celiachia e l’importanza di una corretta...