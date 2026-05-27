“Yoga Radio Estate” torna su Italia 1 per l’estate 2026, con Noemi ed Enrico Papi alla guida dello show musicale. La trasmissione presenta musica, spettacolo e ospiti speciali, offrendo un palinsesto dedicato alla stagione calda. La nuova edizione è stata annunciata con entusiasmo, senza ulteriori dettagli su date o lineup. La programmazione si inserisce nel palinsesto estivo del canale, puntando a coinvolgere il pubblico con musica dal vivo e intrattenimento.

“Yoga Radio Estate” torna protagonista nell’estate televisiva di Italia 1 con una nuova edizione che promette musica, spettacolo e grandi ospiti. Il programma, tra gli appuntamenti musicali più attesi della bella stagione, andrà in onda ad agosto con quattro serate speciali condotte da una coppia inedita e tutta da scoprire: Noemi ed Enrico Papi. Noemi ed Enrico Papi conducono Yoga Radio Estate 2026. Per questa nuova edizione, “Yoga Radio Estate” punta su un duo sorprendente formato dalla cantante Noemi e dal volto televisivo Enrico Papi. Due personalità diverse ma complementari, pronte ad accompagnare il pubblico in un viaggio tra hit estive, intrattenimento e momenti di spettacolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Yoga Radio Estate 2026 su Italia 1: Noemi ed Enrico Papi alla guida dello show musicale dell’estate

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Yoga Radio Estate - Martedì 26 agosto, in prima serata su Italia 1

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