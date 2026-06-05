Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri apre le porte al pubblico il 5 e il 6 giugno in occasione del 212° anniversario della fondazione, per la prima volta nella storia. La decisione riguarda l’intera giornata, con accesso consentito alla cittadinanza. L’evento si svolge in concomitanza con la giornata nazionale dedicata ai Carabinieri, che prevede attività e visite guidate all’interno delle strutture. La manifestazione coinvolge diverse città italiane.

Per la ricorrenza del 212° anniversario della fondazione, per la prima volta nella storia, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri apre le porte alla cittadinanza il 5 e il 6 giugno. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Giornata nazionale dell'Arma dei Carabinieri. Porte aperte alla cittadinanza

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