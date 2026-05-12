A Vasto cittadinanza onoraria all' Arma dei carabinieri e un quartiere intitolato alla Benemerita
Il consiglio comunale di Vasto si è riunito martedì 12 maggio e ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei carabinieri, su proposta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco. Inoltre, è stato deciso di intitolare a questa istituzione un quartiere della città. La delibera è passata senza voti contrari o astensioni, e le decisioni sono state comunicate ufficialmente dopo la seduta.
Il consiglio comunale di Vasto, nella seduta di martedì 12 maggio, ha approvato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria all'Arma dei carabinieri, proposta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Menna.“Dall’anno 2013, il Comune di Vasto ha promosso molte.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Pietrastornina dice no alla cittadinanza onoraria a Marino BartolettiTempo di lettura: 2 minutiNella seduta di Consiglio comunale del 22 aprile, il Sindaco e il gruppo di maggioranza hanno motivato il loro voto...
Padre Fasullo: cittadinanza onoraria per la lotta alla mafiaIl sindaco Roberto Lagalla ha conferito la cittadinanza onoraria a padre Nino Fasullo durante una cerimonia tenutasi presso Palazzo Palagonia,...
Si parla di: Domani riunione del Consiglio Comunale di Vasto; Acqua, gas, trasporti e tutela della costa domani in Consiglio comunale.
Franco Grillini, padre della ‘rivoluzione gentile’, non nasconde la sua emozione ai microfoni di RadioPride. Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato un ordine del giorno che impegna l’amministrazione a conferire la cittadinanza onoraria a uno dei padri f facebook
VASTO: IL CONSIGLIO COMUNALE CONFERISCE LA CITTADINANZA ONORARIA ALL’ARMA DEI CARABINIERIVASTO – Il Consiglio Comunale di Vasto (Chieti) ha approvato all’unanimità il conferimento della Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri, proposta dall’amministrazione comunale guidata dal sind ... abruzzoweb.it