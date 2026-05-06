Porte aperte al Cedifop in occasione della Giornata nazionale del made in Italy 2026
In occasione della Giornata nazionale del made in Italy 2026, il Centro studi Cedifop apre le sue porte. Il centro, specializzato nella formazione per la subacquea industriale, è riconosciuto a livello sia regionale sia nazionale come centro di eccellenza nel settore. La giornata offre l’opportunità di visitare la struttura e conoscere le attività di formazione che vengono svolte. L’evento si inserisce nelle iniziative promosse per valorizzare il comparto produttivo italiano.
Il Centro studi Cedifop, Centro europeo di formazione professionale, eccellenza siciliana e nazionale nella formazione per la subacquea industriale, partecipa alla “Giornata nazionale del made in Italy 2026”. L'evento, dal titolo "L’ elite degli abissi-Competenze e formazione, come presente e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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