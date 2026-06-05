“Con lo sviluppo di processi legati alla crescita di energie pulite, incluso il nucleare di nuova generazione, e alla riforma delle aree protette con il suo straordinario e unico patrimonio di biodiversità, questo Governo sta mostrando l'attenzione verso i temi ambientali considerati centrali. Celebriamo oggi la Giornata Mondiale per l'Ambiente un appuntamento che non vuole essere solo simbolico ma una ricorrenza che quest'anno assume un significato particolare perché l'Italia sta vivendo un vero punto di svolta nelle politiche ambientali”, così ha sottolineato il Sen. Claudio Barbaro, Sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica. “Questo cambiamento – prosegue - si fonda su tre direttrici concrete. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Giornata Mondiale per l'Ambiente. BARBARO: “L'Italia a un punto di svolta per la tutela della natura”

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