Giornata Mondiale per l' Ambiente BARBARO | L' Italia a un punto di svolta per la tutela della natura

Da iltempo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente, un rappresentante ha affermato che l'Italia si trova a un punto di svolta per la tutela della natura. Si riferisce a iniziative legate allo sviluppo di energie pulite, incluso il nucleare di nuova generazione, e alla riforma delle aree protette. Queste misure mirano a valorizzare il patrimonio di biodiversità del paese.

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“Con lo sviluppo di processi legati alla crescita di energie pulite, incluso il nucleare di nuova generazione, e alla riforma delle aree protette con il suo straordinario e unico patrimonio di biodiversità, questo Governo sta mostrando l'attenzione verso i temi ambientali considerati centrali. Celebriamo oggi la Giornata Mondiale per l'Ambiente un appuntamento che non vuole essere solo simbolico ma una ricorrenza che quest'anno assume un significato particolare perché l'Italia sta vivendo un vero punto di svolta nelle politiche ambientali”, così ha sottolineato il Sen. Claudio Barbaro, Sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica. “Questo cambiamento – prosegue - si fonda su tre direttrici concrete. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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