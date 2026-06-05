Si celebra oggi nel mondo la giornata dell’ambiente. La cerimonia ufficiale si tiene a Baku, capitale dell’Azerbaijan che l’Onu considera un Paese in grande evoluzione in tema di tutela ambientale: un decimo del territorio è tutelato. Proclamata dall’Organizzazione delle nazioni unite nel 1972, la giornata dell’ambiente ha dal 1974 lo slogan “Only one Earth”. Focus di questa 54ma edizione il cambiamento climatico. Anche in Italia numerose iniziative oggi, non fa eccezione la Puglia. Il problema non è oggi, che di ambiente si parla. Sono tutti gli altri giorni. Con gli atteggiamenti di tutti i giorni. L'articolo Giornata mondiale dell’ambiente Oggi proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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