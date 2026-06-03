Via i rifiuti dalle spiagge | mega raccolta a Fossacesia e Francavilla per la giornata mondiale dell’ambiente

In occasione della giornata mondiale dell’ambiente, si sono svolte due grandi iniziative di raccolta rifiuti sulle spiagge. Organizzate dalla Fipsas, le operazioni hanno coinvolto i volontari che hanno raccolto e rimosso rifiuti abbandonati lungo le coste di Fossacesia e Francavilla. Le attività, chiamate “Pulifondali” e “Pulispiagge” 2026, hanno visto la partecipazione di numerosi volontari impegnati nella pulizia delle spiagge.

In vista della giornata mondiale dell’ambiente, che ricade il 5 giugno, la Fipsas – Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato – ha organizzato e rinnovato il suo impegno con il doppio appuntamento “Pulifondali” e “Pulispiagge” 2026.Nel Chietino le operazioni di mega. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Temi più discussi: Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Rifiuti, si estende la misurazione dell’indifferenziato nei quartieri di Porta a Lucca sud-est, zona di via Bonanno e I Passi; Raccolta rifiuti, ritiro aggiuntivo dell’organico in via Esterna Fontebranda e fuori porta Pispini; La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 30 maggio 2026.

Storicamente, NUS invia rifiuti per le borse di studio o ci ignora del tutto? reddit

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