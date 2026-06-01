Giornata mondiale dell' ambiente la Fipsas rinnova il suo impegno con Pulifondali e Pulispiagge

In occasione della giornata mondiale dell'ambiente, la Fipsas ha annunciato il rinnovo delle iniziative “Pulifondali” e “Pulispiagge”. Questi programmi prevedono interventi di pulizia e tutela di aree marine e spiagge in diverse regioni italiane. La federazione organizza eventi sul territorio per sensibilizzare sulla tutela ambientale attraverso azioni pratiche di bonifica. Le attività sono rivolte a volontari e coinvolgono diverse località costiere nel paese.

ANCONA – La Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) fa il “Giro d’Italia” con “Pulifondali” e “Pulispiagge”. L’ormai classico appuntamento con la mega raccolta di rifiuti emersi e sommersi ritorna nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno. 50 le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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