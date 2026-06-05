Giornata mondiale dell’Ambiente la parola agli attivisti

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, un servizio pubblicato su Novella 2000 raccoglie le opinioni di due attivisti. Sofia Pasotto e Alan Cappelli Goetz condividono le loro considerazioni e le preoccupazioni riguardo alle questioni ambientali. L’articolo si concentra sulle loro dichiarazioni e sui temi affrontati, senza includere commenti o analisi ulteriori. La pubblicazione è disponibile in edicola nel numero di questa settimana.

Nel numero di Novella 2000 in edicola, il servizio con le considerazioni e le preoccupazioni di Sofia Pasotto e Alan Cappelli Goetz Oggi, cinque giugno, è la Giornata mondiale dell’Ambiente, una data che simboleggia unità e solidarietà e spunti di riflessione sulle tematiche ecologiche. Ma c’è poco da stare sereni: siamo in ritardo con gli Accordi di Parigi 2030 e la riduzione delle emissioni di CO2. La preoccupazione di Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, è forte, anche di fronte alle pesanti esternazioni di Donald Trump sulle tematiche. Il tycoon ha banalizzato la questione ambientale – e gli obiettivi prefissati – definendola «la più grande frode mondiale di tutti i tempi». 🔗 Leggi su Novella2000.it

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