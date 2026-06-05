Giornata mondiale dell’Ambiente Ispra | coste italiane eccellenti
Le coste italiane sono state valutate come “eccellenti” da Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La notizia arriva in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi. Le analisi condotte dall’ente hanno evidenziato uno stato di buona qualità delle acque e delle aree costiere, confermando un trend positivo rispetto agli anni precedenti.
Oggi, in tutto il mondo, si celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente. Buone notizie per le coste italiane. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Giornata mondiale dellAmbiente. Ispra: coste italiane eccellenti
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