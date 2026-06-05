Giornata mondiale dell’Ambiente Ispra | coste italiane eccellenti

Da tv2000.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le coste italiane sono state valutate come “eccellenti” da Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La notizia arriva in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi. Le analisi condotte dall’ente hanno evidenziato uno stato di buona qualità delle acque e delle aree costiere, confermando un trend positivo rispetto agli anni precedenti.

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Oggi, in tutto il mondo, si celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente. Buone notizie per le coste italiane. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Giornata mondiale dellAmbiente. Ispra: coste italiane eccellenti

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