Giornata mondiale dell’Ambiente Ispra | coste italiane eccellenti

Notizia in breve

Le coste italiane sono state valutate come “eccellenti” da Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La notizia arriva in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi. Le analisi condotte dall’ente hanno evidenziato uno stato di buona qualità delle acque e delle aree costiere, confermando un trend positivo rispetto agli anni precedenti.