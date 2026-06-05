In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, sono stati pubblicati cinque libri rivolti ai bambini, con l’obiettivo di insegnare il valore del riciclo e della sostenibilità. I testi affrontano temi come il fast fashion e la gestione dei rifiuti, cercando di sensibilizzare i più giovani sulle problematiche ambientali. La scelta editoriale si concentra su storie e concetti semplici, per favorire una comprensione immediata e coinvolgente. La pubblicazione mira a promuovere un atteggiamento più consapevole nei confronti dell’ambiente.

“In principio la terra era tutta sbagliata. C’erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare, e agli errori più grossi si poté rimediare. Da correggere, però, ne restano ancora tanti, rimboccatevi le maniche, c’è lavoro per tutti quanti!”, Le parole di Gianni Rodari, tratte da Storia Universale, risuonano oggi con una forza attuale. Più che una poesia, un vero e proprio slogan all’azione per la tutela e la cura del nostro pianeta. Tra i suoi versi si cela una sorta di educazione che anticipa temi oggi centrali: la salvaguardia della biodiversità, la responsabilità dell’uomo e le conseguenze delle sue scelte. I risultati raggiunti hanno spesso portato a grandi errori naturali, causando danni profondi agli ecosistemi e all’ambiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornata Mondiale dell’Ambiente, dal fast fashion ai rifiuti: 5 libri per insegnare ai bambini il valore del riciclo e della sostenibilità

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