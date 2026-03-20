In occasione della Giornata mondiale della felicità, si discute sul fatto che la felicità sia un diritto, ma spesso difficile da riconoscere. Sono stati intervistati esperti per capire come si possa insegnare ai bambini a riconoscere e coltivare la felicità, e sono stati segnalati cinque libri utili per questo scopo. La frase “Quando siete felici, fateci caso” viene spesso ripetuta come invito a prestare attenzione alle emozioni positive.

“Quando siete felici, fateci caso”, questa frase l’abbiamo sentita più e più volte ripetere da chiunque, ma la domanda sorge spontanea: che cos’è la felicità? Come facciamo a riconoscerla? Ecco che gli esperti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite si sono allineati per stabilire che il giorno 20 marzo fosse un dedicato interamente alla felicità, emettendo una sentenza atta a stabilire che “la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale per l’umanità”. “La felicità non è un’utopia per pochi: è un’esigenza legittima e un diritto di ogni essere umano. Se la felicità è un diritto, allora difenderla è un dovere ”, sosteneva la Prof Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale della felicità, “è un diritto, ma sappiamo riconoscerla?” Cosa dicono gli esperti e i 5 libri per insegnarla ai bambini fin da piccoli

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