Io valgo più di un Like | a Pozzuoli una giornata per insegnare ai ragazzi il valore di sé

A Pozzuoli si è svolta una giornata dedicata ai giovani, organizzata dall’Istituto Comprensivo 4 Pergolesi, con l’obiettivo di far riflettere sul valore di sé al di là dei like sui social media. L’evento ha coinvolto studenti in attività e incontri pensati per promuovere una percezione più reale e autentica del proprio valore personale, lontano dalle metriche digitali. La giornata ha visto la partecipazione di insegnanti e studenti, con l’intento di sensibilizzare sul rapporto tra identità e immagini condivise online.

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