Io valgo più di un Like | a Pozzuoli una giornata per insegnare ai ragazzi il valore di sé

Da ilblogdigio.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pozzuoli si è svolta una giornata dedicata ai giovani, organizzata dall’Istituto Comprensivo 4 Pergolesi, con l’obiettivo di far riflettere sul valore di sé al di là dei like sui social media. L’evento ha coinvolto studenti in attività e incontri pensati per promuovere una percezione più reale e autentica del proprio valore personale, lontano dalle metriche digitali. La giornata ha visto la partecipazione di insegnanti e studenti, con l’intento di sensibilizzare sul rapporto tra identità e immagini condivise online.

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In un tempo in cui un “like” sembra misurare il valore di una persona, nasce l’iniziativa dell’IC 4 Pergolesi che rappresenta molto più di un semplice convegno scolastico. È un messaggio culturale forte, rivolto a una generazione che cresce tra immagini patinate e pressioni invisibili. “Io valgo più di un Like” è un’iniziativa organizzata in collaborazione con l’associazione Food for Mind e con il Patrocino del Comune di Pozzuoli. Si svolgerà domani, martedì 19 maggio a Palazzo Migliaresi: l’intento è quello di invitare i giovani a guardarsi dentro, a riconoscere le proprie fragilità e a trasformarle in consapevolezza. È questo il cuore... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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