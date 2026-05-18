We Rise by Lifting Others | Marinella Senatore alla Casa di The Human Safety Net in Piazza San Marco

Dal 7 maggio 2026 al 22 marzo 2027 La Casa di The Human Safety Net, al terzo piano delle Procuratie in Piazza San Marco, presenta "We Rise by Lifting Others", installazione site specific di Marinella Senatore realizzata in concomitanza con la 61ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Marinella senatore: presenta We Rise by Lifting Others al human safety net 2026

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