In concomitanza con la vernice della 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, The Human Safety Net presenta We Rise by Lifting Others, progetto espositivo site specific di Marinella Senatore concepito per La Casa di The Human Safety Net, hub di cultura e inclusione sociale al terzo piano delle Procuratie in Piazza San Marco. Aperto al pubblico dal 7 maggio 2026 al 22 marzo 2027, We Rise by Lifting Others nasce dall’incontro tra la missione sociale di The Human Safety Net e la pratica artistica partecipativa di Marinella Senatore, dando forma a un’esperienza che mette al centro inclusione, resilienza e la possibilità di trasformare la vulnerabilità in risorsa condivisa.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - We Rise by Lifting Others: una nuova installazione di Marinella Senatore presso la Casa di The Human Safety Net a Venezia

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