Giornata dell' ambiente al Chico Mendez mattinata all' insegna del volontariato | raccolti 32 chili di rifiuti

Notizia in breve

Durante la mattinata al parco Chico Mendez di Perugia, volontari di Umbra Acque e Legambiente hanno raccolto 32 chili di rifiuti. L'attività di pulizia ha coinvolto i dipendenti dell'azienda e ha riguardato uno dei più grandi spazi verdi della città. La giornata dell'ambiente è stata dedicata a sensibilizzare sul rispetto delle aree naturali e sulla gestione dei rifiuti.