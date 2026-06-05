Giornata dell' ambiente al Chico Mendez mattinata all' insegna del volontariato | raccolti 32 chili di rifiuti

Da perugiatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la mattinata al parco Chico Mendez di Perugia, volontari di Umbra Acque e Legambiente hanno raccolto 32 chili di rifiuti. L'attività di pulizia ha coinvolto i dipendenti dell'azienda e ha riguardato uno dei più grandi spazi verdi della città. La giornata dell'ambiente è stata dedicata a sensibilizzare sul rispetto delle aree naturali e sulla gestione dei rifiuti.

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Umbra Acque e Legambiente unite nel segno della tutela ambientale. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente i dipendenti e le dipendenti dell’azienda sono stati coinvolti in un’attività di clean up al parco Chico Mendez di Perugia, uno degli spazi verdi più grandi della città, con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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